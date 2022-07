Ilic e Vecino: le mosse di Lotito per il centrocampo della Lazio

Il mercato della Lazio non si è concluso. In attesa dell'arrivo del vice Maximiano, il nome è quello Provedel, il presidente Lotito studia le prossime mosse per il centrocampo da mettere a disposizione di Sarri

Milinkovic resta?

Ad oggi l'unico innesto a centrocampo della Lazio si chiama Marcos Antonio. Il brasiliano ha preso il posto di Lucas Leiva e si giocherà il posto da titolare con Danilo Cataldi. Completano il reparto Luis Alberto, Basic e Milinkovic-Savic. Il serbo era l'indiziato numero uno a lasciare Formello. Il centrocampista infatti era stato individuato come il calciatore la cui cessione avrebbe finanziato il mercato biancoceleste. Offerte concrete per il Sergente però non sono arrivate e Lotito nel ritiro di Auronzo ha rassicurato i tifosi sulla permanenza del 21. La presenza nella Lazio 2022/2023 di Milinkovic rientra pure nelle promesse fatte da Lotito a Sarri al momento del rinnovo del contratto del tecnico. Ora l'idea di Lotito è quella di cercare un vice Milinkovic.

Vecino o Ilic?

Per il nuovo innesto per il centrocampo i nomi sono due Ilic (2001) dell'Hellas Verona e Vecino ('91) svincolato. Maurizio Sarri ha chiesto espressamente il serbo del Verona. La Lazio conserva una corsia preferenziale per il centrocampista, dopo gli affari fatti col club veneto da Zaccagni la scorsa stagione, passando per Cancellieri e Casale nella sessione attuale. Per prenderlo servono però fra i 17 e i 20 milioni di euro. La spesa è ritenuta eccessiva da Lotito che ha già speso oltre 40 milioni di euro. Il piano del presidente della Lazio è quello di prendere Ilic solo in caso di partenza di Luis Alberto ('92). Per il Mago però non ci sono offerte ritenute valide, il Siviglia ha offerto 16 milioni di euro, troppo poco visto che per cedere Luis Alberto la Lazio chiede almeno 25-30 milioni di euro. Inoltre gli spagnoli sono vicinissimi a Isco e l'acquisto dell'ex Real Madrid chiuderebbe di fatto un rilancio e quindi un ritorno in Spagna del 10 laziale.

Per questa ragione il nome che piace a Lotito è quello di Vecino, svincolato dall'Inter. Il centrocampista uruguaiano fisico e dinamico è già stato allenato da Sarri ai tempi di Empoli, conosce la Serie A e costa poco. Vecino ancora non ha scelto la sua futura squadra (ha due proposte dall'estero) e aspetta l'offerta della Lazio. Per caratteristiche ed esperienza, è il profilo ideale per dar fiato a Milinkovic e allungare la panchina laziale.