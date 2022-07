Calciomercato Lazio: dentro Romagnoli, Acerbi fuori

L'arrivo di Alessio Romagnoli alla Lazio è realtà. Il difensore di Anzio ha finalmente firmato con la sua squadra del cuore e dà il via libera alla cessione di Francesco Acerbi ormai corpo estraneo fra i biancocelesti.

Romagnoli torna a casa

Romagnoli ('95) è stato accolto da una bagno di folla biancoceleste. I tifosi della Lazio sono in estasi per l'arrivo del difensore e tifoso biancoceleste frequentatore della Curva Nord da ragazzino. L'ex Milan e Roma, si lega alla Lazio per cinque stagioni (opzione per il sesto) a 3,4 milioni di euro bonus compresi e vestirà la maglia numero 13 del suo idolo Alessandro Nesta. Per il suo arrivo la Lazio ha preparato un video celebrativo.

Acerbi via

Francesco Acerbi ('88) è in uscita dalla Lazio. Il difensore in ritiro si allena in palestra e in differenziato ed è attaccato da fischi e insulti (iniziati già durante la stagione) da una buona parte dei tifosi presenti ad Auronzo. Una minima parte lo difende, ma l'addio di Acerbi alla Lazio è ormai questione di tempo. Dopo 173 presenze il difensore è pronto a salutare i biancocelesti, nonostante un contratto fino al 2025 a circa 2,5 milioni a stagione. Sarri nonostante la rottura col difensore lo ha difeso dagli insulti come fece con Muriqi lo scorso anno, ma ha dato il suo ok alla cessione e punta forte sulla coppia Romagnoli-Casale, con Gila e Patric primi ricambi. Su Acerbi è vivo l'interesse del Napoli che sta cedendo in queste ore Koulibaly al Chelsea. Sullo sfondo Inter, Milan, Monza e Juventus. Lotito attende un'offerta fra i 4 e i 5 milioni di euro per liberarsi di Acerbi.