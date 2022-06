Calciomercato Lazio bloccato: zero offerte per i due gioielli di casa Lotito

Non ingrana la marcia il mercato della Lazio. Tante le operazioni in ballo per i biancocelesti, dal portiere ai difensori all'attacco, ma tutto è frenato per mancanza di liquidi. Infatti latitano le offerte per i prezzi pregiati, Milinkovic e Luis Alberto, con uno dei due destinato alla partenza per finanziare il mercato laziale.

Silenzio per Milinkovic

Ad oggi non è pervenuta nessuna offerta concreta per Milinkovic-Savic ('95). Il Sergente, che Sarri vorrebbe trattenere, è il calciatore col valore di mercato più alto nella rosa della Lazio e una sua cessione aprirebbe le porte al mercato laziale. Nelle scorse settimane si erano registrati gli interessi in Italia della Juventus e all'estero di Psg e Manchester United ma nessuna offerta concreta è arrivata a Lotito e Tare. Tutti lo vogliono, ma nessuno lo prende. La dirigenza biancoceleste valuta Milinkovic 80 milioni di euro e lo terrà sul mercato fino all'ultimo e lascerà partire il centrocampista solo davanti ad un'offerta valida di una big da Champions League. Il contratto di Milinkovic con la Lazio scadrà nel 2024 ed in caso di mancata cessione in questa finestra di mercato il rischio di perderlo a zero potrebbe aumentare in maniera esponenziale.

Rifiutata offerta per Luis Alberto

Al contrario del compagno di reparto, per Luis Alberto ('92) è arrivata un'offerta, quella del Siviglia. Gli spagnoli hanno offerto a Lotito 16 milioni di euro per riportare in Liga il Mago, sfruttando la sua voglia di giocare al Siviglia. La Lazio ha risposto con uno secco no, ritenendo l'offerta troppo bassa. Il club capitolino non considera il calciatore incedibile, e anche Sarri preferirebbe cedere lui che Milinkovic. La Lazio valuta il suo numero 10, fra i 30 e i 40 milioni e non accetterà offerte inferiore considerando che Luis Alberto è legato ai biancocelesti da un contratto fino al 2025 e poi perchè la Lazio dovrà corrispondere una percentuale della rivendita del calciatore al Liverpool, come d'accordo del trasferimento nella Capitale del centrocampista nel 2016. Il 10 laziale ha mercato pure in Italia, dove interessa al Milan, lo osserva defilato invece il Napoli di Spalletti.

Mercato bloccato

Senza una cessione importante, il mercato della Lazio resta bloccato. L'arrivo di Marcos Antonio rimane isolato e Sarri ancora aspetta di sbloccare prima che sia troppo tardi, ovvero prima di partire per il ritiro di Auronzo, la situazione portiere con Carnesecchi in pole e quella dei difensori centrali con Romagnoli e Casale obiettivi principali. Per l'attacco piace Mertens ma sono in risalita le quotazioni di Caputo.