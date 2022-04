Calciomercato Lazio: ecco i nomi per il post Milinkovic

In estate Sarri pretende una vera e propria rivoluzione. Non solo il reparto difensivo, ma anche il centrocampo della Lazio subirà un vero e proprio scossone. Molto dipenderà dalla cessione, che sembra inevitabile, di Milinkovic-Savic. Il suo sacrificio finanzierà il calciomercato di Lotito che intende cedere il serbo soltanto per una cifra minima di 80 milioni di euro.

I nomi del dopo Milinkovic

Sostituire un top player come Milinkovic è difficile, quasi impossibile. La Lazio però ha già messo gli occhi su alcuni calciatori che potranno rendersi utili alla causa biancoceleste del corso Sarri. Il tecnico infatti vuole giocatori forti fisicamente, muscoli e corsa per il suo centrocampo.

Nella lista biancoceleste c’è un ex pupillo del tecnico: Allan. Brasiliano classe ’91, il centrocampista si è consacrato con Sarri ai tempi di Napoli dove era un titolare indiscusso e con cui ha collezionato 132 presenze e otto gol. Mezzala, bravo recupera palloni e ottimo in fase di transizione Allan è il nome numero uno in casa Lazio per sostituire Milinkovic. Il centrocampista brasiliano ora milita all’Everton in Premier League senza troppo successo ed è in rottura con i Toffees. Il calciatore col suo entourage sta lavorando per una risoluzione contrattuale anticipata visto che ha il contratto in scadenza nel 2023. Nel caso in cui il brasiliano e gli inglesi non trovassero l'accordo, la Lazio dovrebbe versare un piccolo indenizzo all'Everton. Allan in biancoceleste è una pista tutt’altro da escludere.

Altro nome caldo a Formello è quello di un’altra vecchia conoscenza di Sarri: Matias Vecino. Centrocampista classe ’91, Vecino è in uscita a parametro zero dall’Inter. Importante con Spalletti, ripiego con Conte, inutilizzato da Inzaghi, l’uruguaiano a fine stagione terminerà la sua esperienza milanese. La Lazio segue il calciatore già da gennaio ma l’Inter non lo lasciò partire per via del prestito di Sensi alla Sampdoria. Al termine della stagione Vecino raggiungerebbe volentieri Sarri con cui fu titolare ad Empoli. L’uruguaiano è una mezzala a cui piace inserirsi, e proprio la capacità di inserimento è la sua migliore qualità. Con le dovute proporzioni, per la sua fisicità e il tempismo ad entrare in area può essere il prototipo del sostituto di Milinkovic-Savic.

Charles De Ketelaere del Bruges è invece il nome estero che intriga l’ambiente laziale. Centrocampista belga eclettico classe 2001, in patria è paragonato a De Bruyne. Su di lui però c’è diversa concorrenza dal Manchester United al Milan. La base d’asta per l’astro nascente del calcio belga è di 35 milioni di euro. Benjamin Bourigeaud francese classe '94 del Rennes è un altro nome estero seguito dalla dirigenza laziale. Il centrocampista è in scadenza col club francese nel 2023 e non ha intenzione di rinnovare. Su di lui c'è pure il Nizza.