Lazio si avvicina il tridente show: Mertens con Immobile e Pedro per lo scudetto

"Lo scudetto è un obiettivo a cui stiamo lavorando". Parole di Claudio Lotito (rilasciate a Il Foglio, ndr). Le parole del presidente della Lazio arrivano in concomitanza della rottura fra Mertens e il Napoli e fanno sognare un tridente da favola ai tifosi biancocelesti.

Mertens si avvicina

Fra Mertens e Napoli è rottura. Il folletto belga infatti è in procinto di lasciare il Vesuvio dopo 9 anni perchè col contratto in scadenza non è riuscito a trovare l'accordo col presidente De Laurentiis per il rinnovo. Il patron partenopeo ha proposto al miglior goleador all-time del Napoli (148 gol), un anno di ingaggio a 1,8 milioni di euro più bonus. Il calciatore chiede un biennale da quasi 5 milioni (2,5 a stagione). La Lazio da tempo segue Mertens ed è pronta ad affondare il colpo, cifre di ingaggio non proibitive per le casse biancocelesti, per regalare a Sarri un tridente da sogno.

Lazio: attacco da scudetto

La Lazio sogna un tridente da favola. Dries Mertens (classe 1987) inizialmente era stato individuato come vice-Immobile ma la sua duttilità tattica e la sua classe facilitano il suo impiego anche in altre zone del campo. Il belga infatti può giocare, indifferentemente come ala sinistra o destra, ma anche sulla trequarti in un 4-2-3-1 iper-offensivo. Mertens-Pedro-Immobile (309 gol in tre in Serie A) sarebbe un tridente che garantirebbe a Sarri gol, assist, fantasia ed esperienza internazionale non da poco. Inoltre Sarri dal suo arco può contare su frecce come Zaccagni e Felipe Anderson. Un parco attaccanti, con l'arrivo di Mertens, da scudetto per la Lazio.

Mertens e Sarri

A spingere Mertens verso la Lazio è indubbiamente Maurizio Sarri. Fra i due c'è grande stima e professionalmente il belga ha fatto il salto in avanti proprio con l'attuale tecnico della Lazio che ai tempi di Napoli lo reinventò falso nueve facendo le sue fortune. I due hanno condiviso a Napoli tre stagioni in cui Mertens ha collezionato 135 presenze e 67 gol.