Calciomercato Lazio: Marcos Antonio è sbarcato a Roma, è lui il primo acquisto per Sarri

Marcos Antonio è arrivato a Roma. Il centrocampista brasiliano è il primo acquisto della Lazio in questa sessione di mercato. Il giocatore atterrato a Fiumicino, sosterrà domani le visite mediche e poi firmerà con il club biancoceleste.

Chi è Marcos Antonio

Marcos Antonio è un centrocampista brasiliano classe 2000. Giocatore duttile, dotato di ottimo senso di inserimento, Marcos Antonio può giocare in più ruoli a centrocampo, sia da centrale che da mezzala, sia da mediano. Dopo essere cresciuto nel vivaio del Atletico Paranaense, ha debuttato nei professionisti in Portogallo con l'Estoril Praia. La sua esperienza più importante con lo Shaktar Donetsk con cui ha collezionato 101 presenze (di cui 26 fra Europa League e Champions League) e 9 gol. In Ucraina ha vinto due campionati, una coppa nazionale e una supercoppa. Nell'ultima stagione ha collezionato 28 presenze mettendo a segno 3 gol e 1 assist.

Il programma di Marcos Antonio

Marcos Antonio è arrivato questa mattina intorno alle 7:30 a Fiumucino direttamente dal Brasile dove si trovava da mesi dopo l’interruzione del campionato ucraino per via della guerra. All'arrivo all'aeroporto è stato accolto da membri dello società laziale e subito è scattata una foto con la sciarpa della Lazio. Nel pomeriggio il centrocampista farà un salto a Formello mentre nella giornata di domani sosterrà le visite mediche alla clinica Paideia e poi firmerà il suo contratto con la Lazio.

Lazio-Marcos Antonio, le cifre

La Lazio ha acquistato Marcos Antonio dallo Shaktar Donetsk per un totale di 10 milioni di euro (8 milioni di parte fissa più 2 legati a bonus). Il centrocampista firmerà un quinquiennale da 900mila euro (per la prima stagione) che salirà nelle prossime stagioni sino a 1,4 milioni di euro.

Marcos Antonio nella Lazio

Marcos Antonio nella Lazio di Sarri ricoprirà il ruolo di regista lasciato vacante dall'addio, a zero, di Lucas Leiva. Il brasiliano si giocherà il posto da titolare con Danilo Cataldi. In caso di necessità e in attesa di sviluppi di mercato riguardanti Milinkovic-Savic e Luis Alberto, l'ormai ex Shaktar sarà utilizzato da Sarri anche come mezzala.