Calciomercato Lazio: Luis Alberto blinda Milinkovic-Savic

Luis Alberto può servire l’ennesimo assist della sua carriera. Questa volta il destinatario però non sarebbe Ciro Immobile ma le casse della Lazio. Infatti lo spagnolo potrebbe essere sacrificato sul mercato per finanziare le entrate della squadra di Sarri nella prossima estate, al posto di Milinkovic-Savic.

Luis Alberto sacrificabile

Luis Alberto è uno dei cardini della Lazio di Sarri. Nonostante il rapporto non idilliaco col tecnico (e col presidente Lotito) lo spagnolo è un titolarissimo. Dopo un inizio di stagione in panchina, Luis Alberto è entrato nei meccanismi di Sarri e continua ad illuminare il gioco biancoceleste. Non per ultima l’eccellente prestazione contro il Genoa dove ha propiziato il gol di Immobile, il momentaneo tre a zero laziale. Negli anni di Inzaghi si è visto il miglior Luis Alberto, trasformato da seconda punta (11 gol e 14 assist in campionato stagione 17/18) a superba mezzala (6 gol e 16 assist annata 19/20). Sarri con i suoi dettami tattici ha un po' limitato la fantasia del fantasista spagnolo che ha avuto un calo personale ma che vanta comunque 4 gol e 8 assist. La sua cessione sarebbe l’ennesimo assist per la Lazio e blinderebbe in biancoceleste il compagno di reparto Milinkovic-Savic.

Asta per Luis Alberto

Luis Alberto è da tempo finito nel mirino del Milan. Il club rossonero ha provato già nella scorsa estate a strappare lo spagnolo ai biancocelesti ma senza riuscirci. In estate Maldini busserà di nuovo alla porta di Lotito che questa volta potrà trattare. Il patron laziale per lasciar andar via Luis Alberto chiede una somma fra i 30 e i 35 milioni di euro. Cifra non impossibile per il club rossonero soprattutto in caso di vittoria dello scudetto. Sul 10 della Lazio però c’è pure il Siviglia squadra dove ha iniziato la carriera. Lotito si sfrega le mani in vista della possibile asta per il suo gioiello.

Luis Alberto e la Lazio

Luis Alberto (classe 1992) è arrivato alla Lazio nel 2016. Dopo un inizio difficile è diventato una certezza della Lazio con cui ha collezionato 214 presenza arricchite da 39 gol e 58 assist. In biancoceleste ha anche vinto una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.