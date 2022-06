Calciomercato Lazio: Milinkovic in stand-by, Luis Alberto in partenza. Come cambia il centrocampo biancoceleste

Il rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio, cambia il futuro mercato del club biancoceleste. Il tecnico ha firmato il nuovo contratto ricevendo delle garanzie sul mercato dal presidente Lotito. La posizione di Milinkovic-Savic è ancora in bilico e lo sarà fino alla fine del mercato, quella di Luis Alberto

Milinkovic in stand-by, Luis Alberto il sacrificabile

Tre sono ad oggi le certezze della Lazio: Sarri in panchina, Immobile in attacco e Milinkovic a centrocampo. Il serbo (classe '95) è uno dei leader dello spogliatoio biancoceleste e Sarri ha chiesto la sua conferma. In questa stagione ha collezionato 11 gol e 11 assist. Lotito è stato chiaro dicendo che avrebbe accettato una sua cessione in caso fosse stato il giocatore a spingere per dire addio al club e in caso di arrivo di un'offerta irrinunciabile. Questi fattori ancora non si sono materializzati e per Sarri il Sergente è al centro del progetto. Resta però per la Lazio il bisogno di fare cassa per finanziare il mercato e allora ecco che Sarri, pur di blindare Milinkovic è pronto a sacrificare Luis Alberto. Lo spagnolo non ha mai legato veramente con Sarri (e spesso ha avuto da ridire su Lotito) e l'allenatore dovendo sacrificare un suo big opterebbe proprio per l'ex Liverpool. Sarà un centrocampo rivoluzionato per la Lazio dopo l'addio ufficiale di Lucas Leiva.

Il mercato di Luis Alberto

Il mercato della Lazio passerà da Luis Alberto (29 anni). Sullo spagnolo, 219 presenze, 40 gol e 60 assist in biancoceleste, ci sono diversi club in Italia e all'estero. In Serie A interessa molto al Milan campione d'Italia e al Napoli. Proprio con i partenopei si lavora ad uno scambio con Zielinski ('94) giocatore che Sarri apprezza e che ha allenato sia ad Empoli che a Napoli. La trattativa però non è facile per via della differenza d'ingaggio (2,5 milioni lo stipendio di Luis Alberto, superiore ai 4 quelli percepiti dal polacco) e di valutazione dei due calciatori col dieci della Lazio valutato fra i 30 e 40 milioni e il centrocampista partenopeo valutato circa 60 milioni di euro. Luis Alberto però da tempo sogna di tornare a giocare in Spagna al Siviglia squadra dove ha iniziato la sua carriera.

Le alternative per il centrocampo

In caso di fumata nera nello scambio con Zielinski, la Lazio studia le alternative. A Sarri piace Vecino ('91), centrocampista urugaiano in uscita a parametro zero dall'Inter. Un colpo low cost che piace tanto alla dirigenza laziale. Altro nome in lista è quello di Allan ('91) pupillo di Sarri dai tempi di Napoli. In forza all'Everton servirà però un sacrificio economico per portarlo nella Capitale. Nell'elenco ci sono pure Denis Suarez ('94) del Celta Vigo jolly anche in attacco e Maxime Lopez uno dei preferiti dal tecnico ma col costo del cartellino molto elevato e che piace anche alla Roma. Piacciono anche Ilic del Verona, con cui si può aprire un vero e proprio asse di mercato, Bourigeaud ('94) del Rennes e Minamino ('95) del Liverpool. Sempre più vicino Marcos Antonio (2000) dello Shaktar Donetsk. Più defilati Matic e Loftus-Cheek, l'inglese piace tanto a Sarri meno a Tare.