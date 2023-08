La Curva Nord contro il non mercato di Lotito: ecco la situazione a Formello

Il mercato della Lazio non decolla. La partenza di Milinkovic-Savic, il solo arrivo di Castellanos non basta a Maurizio Sarri per preparare al meglio la prossima stagione con gli impegni in Champions League e Supercoppa Italiana. I problemi fra tecnico e presidente sono evidenti e la tifoseria sta con Sarri come dimostra uno striscione degli Ultras laziali apparso ieri sera.

I no di Sarri e Lotito

Claudio Lotito e Maurizio Sarri hanno visioni diverse sul mercato. Il tecnico ha bocciato diversi elementi proposti dal presidente a partire da Lo Celso e Fred, passando per Bonucci, Cuadrado, Pasalic, Okafor e a cui si aggiunge anche Sow praticamente acquistato da Lotito ma l'affare è ora congelato e Zakharyan non è pronto per la Serie A secondo il tecnico. Sull'altra sponda il numero uno biancoceleste non ha spinto sui nomi indicati da Sarri: Zielinski, Pellegrini e Ricci. Per Lotito le richieste di Napoli, Juventus e Torino sono troppo alte.

La Curva Nord

La Curva Nord, che ha rinnovato il suo gemellaggio con gli ultras dell'Inter, è scesa in campo per contestare il presidente Lotito. Il tifo più caldo della Lazio è da sempre avversa al numero uno laziale e al suo "non mercato" che tarpa le ali alla Lazio. E proprio su questo si basa lo striscione esposto nella serata di ieri che recita: "A paga' e morì ce sempre tempo. Tu né l'uno né l'altro".

Il comunicato della Lazio

Fra Sarri e Lotito è andato in scena un vertice al seguito del quale la Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui sottolinea che tecnico e presidente remano insieme per il bene della squadra. Questo il comunicato: "Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”. Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune".

A questo punto Lotito farà un nuovo tentativo per Ricci e Zielinski, richieste esplicite di Sarri. Per l'attacco si scalda il nome di Karlsson dell'AZ Alkmaar.