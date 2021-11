SS Lazio: a Sarri servono attaccanti

La Lazio trascinata da Ciro Immobile ha conquistato un punto prezioso in Europa League al Velodrome contro il Marsiglia. Se da un lato Sarri può sorridere per la verve del suo attaccante e capitano, miglior marcatore all time biancoceleste con 160 gol, dall'altro si preoccupa perchè non ha alternative per quanto riguarda l'attacco biancoceleste.

Lazio, servono rinforzi

Tirare avanti per tutta la stagione con i soli Felipe Anderson, Ciro Immobile e Pedro (classe 1987) è una fantasia. Per quanto riguarda il reparto offensivo, oltre al tridente titolare Sarri non ha valide alternative. Infatti Muriqi (2 gol in 43 partite) non dà alcuna garanzia. Il kosovaro arrivato la scorsa stagione, ha deluso e continua a deludere tanto che Sarri ha scelto di lanciare al Velodrome Immobile nonostante qualche acciacco fisico. Una bocciatura, l'ennesima per Muriqi che potrebbe tornare in Turchia a gennaio. Ad oggi anche Mattia Zaccagni si è rivelato una delusione. L'esterno-trequartista ammirato a Verona, nella Capitale non si è mai visto. Tanti infortuni e soltanto 5 presenze in biancoceleste, di cui soltanto una per 90 minuti, proprio contro il Marsiglia all'Olimpico. Zaccagni era arrivato con la possibilità di ritagliarsi un ruolo importante nella Lazio, ma al momento il suo acquisto ha deluso molto. Raul Moro e Luka Romero sono troppo acerbi per essere considerati garanzie.

Sarri cambia modulo?

L'opzione del cambio modulo per concedere a turno un pò di riposo a Felipe Anderson e Pedro sarebbe un'alternativa ma Sarri non sembra proprio orientato in questa direzione. A maggior ragione dopo i progressi che la Lazio sta facendo registrare in questo momento, specie dal punto di vista difensivo. Cambiare modulo adesso sarebbe autodistruttivo per Sarri.

Aspettando il recupero di Zaccagni e il mercato di gennaio, magari (ri)puntando Kostic, a tirare la carretta in attacco saranno i soliti Felipe Anderson, Immobile e Pedro che tanto bene stanno facendo fino a questo momento della stagione.