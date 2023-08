Il calciomercato chiude a Roma con trattative e meeting internazionali

Giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre all’Hotel Hilton Rome Eur La Lama (viale Europa 287)si terrà la chiusura della sessione estiva di calciomercato ma allo stesso tempo si svolgeranno giornate di meeting e confronto internazionale sul mondo dello sport.

Infatti la Capitale non ospiterà soltanto gli ultimi giorni di trattative ma è in programma una serie di incontri riguardanti lo sport a tutto tondo dall’empowerment femminile, alla riforma dello sport passando allo sport come strumento per combattere il bullismo.

La manifestazione è organizzata da ADICOSP – Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi e ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Roma, FIGC, LNPB, Lega Pro oltre che dalla FIDS – Federazione Internazionale Direttori Sportivi, Associazioni TFF – The Football Forum, AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport e FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.

Ecco nel dettaglio il programma delle due giornate:

Giovedì 31 agosto 2023

9.30 Taglio del nastro

10.30 Sala Piacentini – “Verso la Sostenibilità nel calcio: dalle Istituzioni ai Club attraverso modelli e best practice”

11.30 Sala Executive Lounge – Presentazione del Libro di Mauro Grimaldi “Quanto sei bella Roma – Dallo Scudetto giallorosso alla finale dei Coppa dei Campioni“

15.00 Sala Executive Lounge – “Lo Sport contro il bullismo ed il disagio giovanile”

16.00 Sala Piacentini – “L’Empowerment Femminile, storie di leadership nello sport”

18.30 Sala Executive Lounge – Presentazione della maglia della Nazionale Italiana Direttori Sportivi NIDS

21.00 Jumanji Restaurant – “Il Calciomercato Charity Night”, in via Torcegno 108. Il ricavato verrà devoluto all’Associazione “The Shadow Project”, Associazione attiva nell’Empowerment Femminile e nella prevenzione alla violenza in qualsiasi sua forma attraverso lo sport.

Venerdì 1 settembre 2023