La Res travolge la Roma XIV

Serie C femminile Girone C

La partita fra Res Roma VIII e Roma XIV termina con un travolgente sette a zero alla Linkem Arena. Tutto troppo facile per le ragazze di mister Galletti.

La partita

La Roma XIV resiste, grazie all'imprecisione delle attaccanti della Res e alle parate prodigiose del proprio portiere, fino al 39esimo quando la Res passa in vantaggio con un colpo di testa di Manca. Nella ripresa la Roma XIV si sgretola sotto i colpi delle padrone di casa. In due minuti prima vanno a segno capitan Nagni e poi Palombi (nel frattempo la Res colpisce anche un palo). Nagni sfruttando una disattenzione difensiva trova anche il poker poco dopo. Fra il 63esimo e il 65esimo vanno in rete Palombi e ancora Nagni autrice di una tripletta. Il capitano della Res non si porta a casa il poker personale per colpa di un palo. Il gol del definitivo 7 a 0 lo mette a segno Cosentino.

La classifica

Con questo successo la Res Roma VIII mantiene il secondo posto solitario in classifica con 25 punti, a due lunghezze dalla capolista Chieti. La Roma XIV resta ferma a quattro punti, terzultima in classifica.