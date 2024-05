Calafiori in Champions e la frecciatina alla Roma: "L'addio? Meglio così per me, per loro non so"

“È stato meglio per me, per la Roma non so”. Ha parlato così Riccardo Calafiori prima della festa al Dall’Ara per la storica qualificazione alla Champions League. Il romano, romanista ed ex calciatore giallorosso ha infatti conquistato con i rossoblù l’obiettivo che i Friedkin inseguono dal loro insediamento e a cui De Rossi col gol di Lukaku resta aggrappato. Il difensore figlio del vivaio giallorosso si gode il momento e fa crescere i rimpianti a Trigoria.

La carriera di Calafiori

Calafiori, classe 2002, percorre tutta la trafila delle giovanili della Roma (confermato nonostante un grave infortunio nel 2018) debuttando in prima squadra nel 2020 giocando da titolare contro la Juventus (3-1 giallorosso) nell’ultima di campionato e segna il suo primo gol la stagione seguente in Europa League. Con l’arrivo di Mou gioca 9 partite ma a gennaio 2022 viene girato in prestito al Genoa. A fine stagione a ritorno a Trigoria trova le valigie e viene ceduto al Basilea (per 1,5 milioni di euro, ora ne vale circa 30, ndr) per poi approdare nel 2023 al Bologna dove ora è una stella della squadra.

Il rimpianto di De Rossi

“Non mi va giù aver perso Calafiori e Frattesi” – ha dichiarato Daniele De Rossi nel post Genoa. L’attuale tecnico della Roma fa “mea culpa” nei confronti della società rea di aver lasciato partire due promettenti talenti cresciuti a Trigoria e che ora stanno incantando la Serie A con il club che ora dovrà gettarsi sul mercato per rinforzare la rosa per la prossima stagione. “Non lo so se è un rimpianto. Doveva andare così, è stato meglio per me, per la Roma non lo so. Lui lo porterò sempre nel cuore” – ha detto il difensore parlando del suo addio al club capitolino e a DDR.

Non solo Calafiori

Calafiori non è la sola stella che sta brillando lontano da Trigoria. La Roma può vantare rimpianti in ogni reparto per quanto riguarda i protagonisti nati e cresciuti in casa e poi ammirati da lontano. Al difensore si aggiunge il già citato Frattesi col centrocampista romano ed ex vivaio giallorosso che ha appena vinto lo scudetto con l’Inter e che per tanto tempo era stato inseguito nuovamente dalla Roma desiderosa di riportarlo a casa. Altro inseguimento fallito è quello per Scamacca cercato invano in estate nonostante l’apertura del classe 1999 di un ritorno a Trigoria. L’attaccante di Fidene con un passato nelle giovanili delle Roma non solo ha conquistato un posto nell’Atalanta, con cui giocherà la finale di Europa League, è il candidato principale per essere l’attaccante titolare della Nazionale italiana.