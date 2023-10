Cagliari-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 8 ottobre alle ore 18:00 la Roma sarà in scena all’Unipol Domus casa del Cagliari per lottava giornata di Serie A. I giallorossi (8 punti in campionato) in Sardegna cercano continuità dopo le due vittorie contro Frosinone e Servette, sardi ultimi non hanno ancora vinto in questa stagione.

Cagliari-Roma, le ultime di formazione

Mourinho perde per infortunio anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano infortunatosi in Europa League sarà sostituito da Aouar. In attacco con Lukaku torna dal 1’ Dybala. Lo Special One cambia anche sugli esterni con Spinazzola e Kristensen titolari, mentre in mezzo confermati Bove e Paredes. Nessun recupero nella linea difensiva e quindi straordinari in vista per il terzetto Mancini-Cristante-N’Dicka. Ritorna fra i pali Rui Patricio.

Per Ranieri dubbio Luvumbo non in perfetta condizione, allora potrebbe giocare l’ex Shomurodov. Cambio in porta per i rossoblù con Scuffet che prende il posto di Radunovic.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Makoumbo, Prati, Sulemana, Augello; Petagna, Shomurodov. All.: Ranieri

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Cagliari-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Cagliari e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere il match è valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.