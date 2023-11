Cagliari-Roma Primavera 0-2: Cherubini e Mlakar, giallorossi vincenti in Sardegna

La Roma Primavera vince per due a zero in Sardegna contro il Cagliari. In terra sarda decidono l'incontro le reti di capitan Cherubin in avvio e di Mlakar nel primo tempo. I ragazzi di Guidi indirizzao la partita con un bel primo tempo offensivo, nella ripresa i giallorossi si affidano al contropiede ed uno superbo Marin non concede al Cagliari di tornare in partita. Successo romanista che riscatta la sconfitta casalinga subita in rimonta dalla Juventus con la Roma che sale a quota 17.

Cagliari-Roma, la cronaca

Al 4’ la Roma passa subito avanti grazie a Cherubini che dalla lunetta fa partire un detro imparabile. Al 32esimo la Roma raddoppia con Mlakar. Il centravanti è abile a sfruttare un perfetto cross di Oliveras. Ad avvio ripresa Cherubini va vicino alla doppietta ma Wodzicki respinge. Al 52esimo Cagliari vicino al gol: tiro di Idrissi deviato da Vetkal, reattivo Marin che da terra riesce a respingere il pallone coi piedi. Ancora l’estremo difensore giallorosso si esalta prima su Vinciguerra e poi su Achour (due volte). All’83esimo tiro di Cherubini, centrale.

Tabellino e pagelle

Cagliari (4-3-3): Wodzicki 6; Arba 5,5, Cogoni 5,5, Catena 5, Idrissi 6,5; Malfitano 5,5 (dal 61’ Pulina 6), Carboni 5,5 (dal 71’ Balde 5), Marcolini 5,5; Sulev 5,5 (dal 61’ Achour 6,5), Mutwanda 5 (dal 71’ Konate 5,5), Vinciguerra 5,5. All.: Pisacane 5,5

Roma (4-3-3): Marin 7; D'Alessio 6, Keramitsis 6, Golic 6 (46' Plaia 6), Oliveras 6,5 (dal 78’ Graziani 5,5); Pisilli 6,5 (dall’84’ Nardin s.v.), Vetkal 6, Mannini 6,5; Costa 5,5 (dal 59’ Nardozi 6), Mlakar 7 (dall’84’ Marazzotti s.v.), Cherubini 7. All.: Guidi 6,5

Marcatori: 4’ Cherubini (R), 32’ Mlakar (R)

Ammoniti: Balde (C); Golic (R), Oliveras (R)

Arbitro: Colaninno

I top e flop giallorossi

Cherubini 7: Si conferma il trascinatore della squadra. Gol e tante giocate di livello.

Marin 7: Primo tempo di amministrazione, secondo sugli scudi. Tre interventi super che mantengono la porta inviolata.

Oliveras 6,5: Bella prestazione del terzino sinistro della Roma. Sempre propositivo, trova pure un assist.

Graziani 5,5: Non un bell’ingresso in campo del difensore. Tanto, troppo falloso.