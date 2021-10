Cagliari-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Mercoledì 27 ottobre alle 20:45 la Roma giocherà il suo turno infrasettimanale in Sardegna contro il Cagliari. Per la decima giornata di Serie A, Mourinho non rinuncerà ai suoi titolarissimi nonostante l'impegno di domenica contro il Milan.

Le ultime su Cagliari-Roma

José Mourinho nel post Roma-Napoli, ha annunciato la formazione che scenderà in campo contro il Cagliari. Quindi ecco che in porta ci sarà Rui Patricio con davanti Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. Cerniera di centrocampo composta da Cristante e Veretout. In attacco Abraham sostenuto da Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo.

Mazzarri non recupera Dalbert e dovrà fare a meno dell'ex Strootman, e di Nandez e Caceres. Le tante assenze costringeranno l'ex allenatore del Napoli a scelte obbligate. Dentro dunque Zappa e Grassi. In difesa stringe i denti e ci sarà Godin. In attacco l'ex Lazio Keita sosterrà il capitano Joao Pedro. Altra panchina per Pavoletti.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Grassi, Marin, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Cagliari-Roma dove vedere la partita

La partita fra Cagliari e Roma sarà visibile soltanto su Dazn. Per guardare la sfida gli abbonati dovranno collegarsi sull'app tramite smart tv, dispositivi mobili, oppure tramite console quali Xbox o Playstation. In alternativa basterà collegarsi ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.