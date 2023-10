Cagliari-Roma 1-4: Lukaku inarrestabile, poker giallorosso ma tanta paura per Dybala

La Roma travolge il Cagliari vincendo per 4 a 1 in Sardegna. I giallorossi dominano la squadra di Ranieri sfruttando la fisicità di Lukaku (doppietta) e la maggiore qualità. Sbagliano poco e nulla i ragazzi di Mourinho che mettono in discesa l'incontro già nei primi minuti chiudendo avanti 2 a 0 il primo tempo e arrotondando il risultato nella ripresa. La Roma torna a Trigoria con 3 punti (undici in campionato) ma con tanta ansia legata alle condizoni di Dybala. Infatti tanta preoccupazione intorno alle condizioni della Joya uscito nel primo tempo in lacrime dopo una botta al ginocchio.

Cagliari-Roma, la cronaca

Al 10mo Rui Patricio sventa un colpo di testa di Petagna che aveva anticipato Cristante. Al 18esimo grande occasione per Dybala: Bove recupera palla che serve Lukaku che a sua volta di tacco assiste Dybala ma il suo mancino è respinto da Scuffet. Al 19esimo Aouar sblocca il match su assist di Spinazzola. Al 20esimo la Roma raddoppia immediatamente. Dybala serve Karsdorp che crossa trovando Lukaku che col petto la mette dentro. Al 47esimo Lukaku col destro in caduta sfiora la doppietta personale. Al 51esimo Belotti cala il tris con un bel dribbling su Zappa e battendo Scuffet. Al 59esimo doppietta di Lukaku su assist perfetto di Paredes. All'87esimo rigore per il Cagliari per un fallo di mano di Cristante. Dal dischetto Nandez non sbaglia.

Tabellino e pagelle

Cagliari (3-5-2): Scuffet 6; Wieteska 4, Obert 4 (dal 68’ Dossena 5,5), Hatzdiakos 4,5 (dal 46’ Zappa 4,5); Nandez 6, Sulemana 4,5 (dal 39’ Luvumbo 5,5), Prati 5,5, Makoumbou 4,5, Azzi 4,5; Oristanio 5 (dal 74’ Shomurodov 6), Petagna 6 (dal 68’ Pavoletti 6). All.: Ranieri 4

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Cristante 5,5, N’Dicka 6,5; Karsdorp 6,5 (dal 69’ Kristensen 6), Bove 7, Paredes 7 (dal 79’ Celik), Aouar 7 (dal 69’ Pagano 6), Spinazzola 6,5; Dybala 6 (dal 40’ Belotti 7), Lukaku 8. All.: Mourinho 7

Marcatori: 87' Nandez (C); 19’ Aouar (R), 20’, 59’ Lukaku (R), 51’ Belotti (R)

Ammoniti: Sulemana (C), Obert (C); Paredes (R), Aouar (R), Bove (R)

Arbitro: Sozza

I top e flop giallorossi

Lukaku 8: Dominante l’attaccante belga. Oltre al fisico oggi ci mette tanta tecnica. Inarrestabile.

Rui Patricio 6,5: Onore al merito. Il suo riflesso ad inizio partita sullo 0-0 è stato fondamentale.

Dybala 6: Scuffet dice no al suo sinistro: Poi esce in lacrime, dopo una botta al ginocchio, mettendo in ansia a tutto il mondo giallorosso.

Cristante 5,5: Due errori in tutta la paritta. L'anticipo subito da Petagna in avvio, e il rigore causato nel finale.