Cagliari-Lazio 0-3: Biancocelesti dominanti in Sardegna. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio supera per tre a zero in trasferta il Cagliari. La formazione di Sarri domina in lungo e largo la partita creando diverse palle gol senza mai rischiare. Lazio bella da vedere e letale in attacco, contro un Cagliari messo in difficoltà già nei minuti iniziali. I capitolini vanno in gol con Immobile su rigore e Luis Alberto nel primo tempo e con Felipe Anderson nella ripresa. Al di là del gol il mago biancoceleste è stato il migliore in campo con giocate di alta qualità. Unica pecca per la squadra di Sarri, l’espulsione di Marusic nel finale. Biancocelesti settimi in classifica a -1 dalla Roma.

Cagliari-Lazio, la cronaca

La Lazio parte molto forte e sblocca la partita al 19esimo col solito Immobile. Il capitano biancoceleste è perfetto dal dischetto nel realizzare il calcio di rigore concesso per un tocco di mano su una conclusione di Luis Alberto. Al 42esimo contropiede perfetto della Lazio iniziato (con un tunnel) e concluso da Luis Alberto che spinge in rete un assist al bacio di Felipe Anderson. Al 51esimo Immobile vicinissimo al tre a zero ma Cragno è super a dire di no al numero 17 laziale. Al 58esimo occasione Cagliari con Marin che calcia da fuori area e chiama Strakosha all’intervento in due tempi. Al 62esimo arriva il tris della Lazio con Felipe Anderson. Il brasiliano riceve palla al limite dell’area, salta tre avversari e col destro batte Cragno. All’89esimo Marusic in maniera ingenua si prende il secondo giallo e viene espulso.

Tabellino e pagelle

Cagliari (3-5-2): Cragno 6,5; Lovato 5, Altare 5 (dal 57’ Carboni 5), Goldaniga 5 (dal 77’ Ceppitelli s.v.); Bellanova 5,5, Marin 5, Deiola 5 (dal 57’ Pavoletti 6), Grassi 5, Dalbert 5 (dal 77’ Zappa s.v.); Pereiro 5 (dal 67’ Baselli 6), Joao Pedro 5,5. All.: Mazzarri 5.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic 5, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Leiva, Luis Alberto 8 (dall’88’ Basic), Milinkovic; Felipe Anderson 7,5 (dall’84’ Romero s.v.), Immobile 7, Zaccagni 6 (dal 68’ Pedro 6). All.: Sarri 7.

Marcatori: 19’ rig. Immobile (L), 42’ Luis Alberto (L), 62’ Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Altare (C), Lovato (C), Marin (C)

Espulsi: Marusic (L)

Arbitro: Maresca

I top e flop biancocelesti

Luis Alberto 8: Partita incredibile del Mago che si guadagna il rigore e realizza il gol che indirizza la partita. A questo aggiunge tantissime giocate di qualità.

Felipe Anderson 7,5: Devastante il brasiliano autore di un gol e un assist. Imprendibile per la difesa avversaria.

Radu 6,5: Prestazione di sostanza del rumeno che sta scalando le gerarchie della difesa laziale.

Marusic 5: Ingenuo si fa espellere per una sciocchezza che però non compromette la partita ampiamente in controllo dei suoi.