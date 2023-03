C.S Primavera, Polverini parla del pari a Sezze "Le assenze di Loria e Montella pesano"

Si ferma con il Vis Sezze la corsa del Centro Sportivo Primavera, impegnato a rincorrere un Anzio che nelle ultime giornate ha balbettato in testa e soprattutto a respingere gli assalti di Boreale e Civitavecchia per il secondo posto. A parlare dello 0-0 esterno del Primavera è il suo tecnico, mister Dario Alberto Polverini, sempre lucido nella sua analisi. "Sapevamo di incontrare una squadra in salute che nelle precedenti 6 gare ne aveva vinte 5 e pareggiata una, quindi ci aspettavamo una partita davvero difficile su un campo già complicato di suo. Sull’analisi della gara credo che i ragazzi abbiano fatto una partita tattica di grande spessore, concedendo una sola occasione nitida da goal che nasce peraltro su un angolo per noi e una preventiva fatta male. Loro vivono sulle giocate dei singoli ma la nostra linea difensiva ha fatto una super partita annientando i loro attaccanti. Nel secondo tempo potevamo osare di più, dopo aver preso il pallino del gioco in mano ma in questo momento stiamo pagando le nostre assenze lì davanti. Avevo chiesto una partita di sacrificio a Panico che per caratteristiche non è di certo una prima punta e lo ringrazio per la sua totale disponibilità. Il rammarico è chiaro quindi, le assenze di Loria e Montella dall’inizio, che mancano ormai da diverse partite, ci avrebbero dato quella qualità e fisicità in più che richiedono questi scontri. Queste ultime 4-5 giornate sono state piene di scontri diretti e la classifica è rimasta invariata, dobbiamo rimanere sul pezzo e se vogliamo fare qualcosa di più dello straordinario è arrivato il momento di osare. Ora arriverà la Boreale, seconda come noi, altra squadra che nessuno calcolava. Approfitto per fare i complimenti per quello che stanno facendo, guidati da un allenatore forte e preparato. È chiaro che domenica sarà uno snodo importante del campionato, in casa nostra, mi aspetto un segnale forte"