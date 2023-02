C.S Primavera, mister Polverini riflette sul pareggio con il Civitavecchia "Un pareggio giusto"

Il C.S Primavera ha pareggiato sul campo di Latina nel big match di giornata del girone A con il Civitavecchia, e ora la rincorsa al primo posto dell'Anzio si complica sempre più dato il vantaggio di otto punti proprio sul Primavera. A parlare del match è il tecnico del Primavera Dario Polverini. "Ci attendeva una gara complicata sotto tanti aspetti, soprattutto per la classifica. Il Civitavecchia è una squadra con individualità assolute costruita sicuramente per il primo posto. Era importante fare una partita di personalità e di coraggio, andando a prenderli sempre alti ed imporre il nostro gioco. Certo che prendere un rigore contro dopo 3 minuti avrebbe potuto complicare i nostri piani, ma i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere concentrati sul da farsi trovando subito il goal del pari. Sono contento dell’ interpretazione che abbiamo dato alla gara nella prima frazione, meno nella seconda parte. Alla fine credo che il pari sia il risultato più giusto e comunque, visto le tante problematiche che stiamo avendo relative ad acciacchi e infortuni, reputo questo un punto importante. È chiaro che ora ogni turno sarà una finale, con 4 squadre in corsa per il secondo posto visto che ormai l’Anzio è praticamente in serie D. Siamo contenti di far parte di questa volata e ci giocheremo le nostre carte fino alla fine. Adesso la priorità e speranza è recuperare chi non sta al meglio perché abbiamo bisogno dei nostri punti di riferimento. Ci sono calciatori che stanno giocando con infiltrazioni e stanno stringendo i denti e di questo ne sono orgoglioso. Da domani inizieremo a preparare la partita conto il Campus Eur, sapendo che ci attende una squadra davvero ottima...."