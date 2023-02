C.S Primavera, mister Polverini elogia i suoi "Con il Campus EUR grandissima vittoria"

Torna a parlare mister Dario Alberto Polverini, e lo fa in occasione della vittoria del suo Centro Sportivo Primavera contro il Campus EUR. Dopo la vittoria per 0-2 il tecnico ha parlato al canale ufficiale Facebook del club laziale. "Quella di ieri è una grandissima vittoria, contro una squadra bene organizzata che nel primo tempo con massima onesta’ ci ha impedito di fare la nostra partita e ci ha graziato in qualche occasione da noi concessa. Ma la sorte stavolta ha guardato dalla nostra parte e ad inizio ripresa siamo stati bravi a trovovare il vantaggio sulla prima vera palla goal. La superiorità numerica ci ha permesso sicuramente di prendere pian piano campo e trovare anche il raddoppio con l’eurogoal di Carlino. Ci portiamo a casa 3 punti fondamentali con la consapevolezza di aver giocato una gara molto al di sotto del nostro standar, merito sicuramente del Campus che come detto in precedenza nel primo tempo ci ha messo sotto pressione, senza dimenticarci delle nostre assenze per infortunio di 3 calciatori del calibro di Montella Antonio, Loria e Trincia. Abbiamo affrontato la gara con una mezza punta e Sterpone centravanti, in piena emergenza offensiva e questo ci ha costretto a fare una partita diversa dalle nostre caratteristiche. Partite “sporche” nell’arco della stagione ci possono essere e vincere le rende ancora più belle. Un plauso ulteriore lo faccio ai ragazzi e allo staff che nonostante la partita abbia preso una piega agonistica ben oltre i limiti, siamo rimasti tutti super concentrati su quello che c'era da fare e questo sicuramente ci ha aiutato a non andare dietro alle chiacchiere e portare la partita dalla nostra parte. Era ed è un aspetto sul quale stiamo lavorando tanto, per non lasciare energie inutile all’ interno della gara. Riguardo alla classifica abbiamo guadagnato dei punti sulla W3 e mantenuto il distacco dalle inseguitrici ma per il secondo posto ci sarà da battagliare fino all’ ultimo secondo dell’ ultima giornata. Domenica ospiteremo l’Unipomezia, squadra che vanta i calciatori più forti del raggruppamento, dovremmo essere concentrati al massimo e non lasciare nemmeno le briciole se vorremo confermarci. Volevo inoltre ricordare che il CSP si è salvato il 19 febbraio quest’anno, raggiungendo l’obiettivo societario, da ora in poi l’obiettivo sarà dettato dall’ambizione di questi ragazzi che va di pari passo con la mia"