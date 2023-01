C.S Primavera, le parole di Polverini "La sconfitta di ieri è dura da digerire"

Brutta sconfitta per il Centro Sportivo Primavera, che contro la W3 Maccarese ha ceduto per 3-0 in una sfida importante per la classifica. A parlarne è mister Polverini. "La sconfitta di ieri è dura da digerire perché la W3 è una diretta concorrente per le zone alte della classifica ma è sicuramente vietato fare drammi o accendere campanelli d’ allarme. Al di là che sapevamo la forza di questa squadra, che a mio avviso gioca il miglior calcio del campionato, il nostro approccio alla gara è stato ottimo. Pronti e via infatti ci siamo presentati due volte a tu per tu con il portiere avversario senza riuscire a finalizzare. Alla loro prima occasione siamo andati in svantaggio su una punizione respinta dal palo, ma siamo riusciti a reagire subito, conquistando nell’ immediato un calcio di rigore. Peccato che non ci siano le immagini per rivederlo, perché è vero che Sterpone è caduto fuori dall’ area ma l’intervento sembrava chiaramente dentro. L’ arbitro infatti ha fischiato e indicato il dischetto ma il guardalinee dopo le proteste ha deciso che il contatto è avvenuto fuori. Da lì ci siamo innervositi e dopo poco abbiamo preso questo eurogoal da centrocampo che ci ha tramortiti. Il terzo gol a fine primo tempo ha poi indirizzato la gara. Nella ripresa ho provato a cambiare qualcosa inserendo giocatori offensivi ma non siamo stati ne lucidi ne incisivi andando spesso dietro alle provocazioni avversarie. Questo inizio a non tollerarlo più ed è una cosa che inizia ad infastidirmi. Spesso ci sta capitando che al primo episodio che ci viene a sfavore qualcuno perde la bussola e una squadra come la nostra non può permetterselo. C è bisogno di fare uno step in più anche sotto questo aspetto. Siamo solo alla prima di ritorno ma allo stesso tempo le prossime 4-5 partite sono quelle che determineranno la volata finale. Ci leccheremo le ferite oggi ma da domani, con il massimo entusiasmo e serenità dovremo ricominciare la settimana per preparare bene la partita con il Cerveteri....".