C.S Primavera, le parole di mister Polverini "Con il Sezze ci servirà la partita perfetta"

Il pareggio con il quotato UniPomezia ha frenato la rincorsa del Centro Sportivo Primavera, che ha comunque rosicchiato un punto alla capolista Anzio complice la sconfitta di quest'ultima contro la Vis Sezze. Il tecnico del Primavera Polverini ha commentato la sfida con un occhio alla prossima partita, proprio contro la Vis Sezze. "Sapevamo che ci attendeva una gara assai complessa contro la rosa più forte del girone. Per l’Unipomezia oggi era a mio avviso l’ultima chiamata per il secondo posto e quindi mi aspettavo una partita di questo genere. Per la prima volta quest’anno abbiamo attuato una strategia diversa nella fase di non possesso. Ovvero quella di non concedere praticamente mai la profondità ai loro attaccanti. Consci anche della partita dell’andata e con grande rispetto dell’ avversario ci siamo abbassati preparando una gara in ripartenza. Devo dire che il primo tempo abbiamo fatto molto bene questo compito e meno bene la ripartenza. Spesso abbiamo sbagliato la scelta dell’imbucata a campo aperto dove potevamo sfruttare di più lo spazio alle loro spalle. Voglio rivedere il goal annullato a Carlino che dal campo sembrava regolare. Nella ripresa siamo stati bravissimi ad andare in vantaggio sfruttando la catena di destra con Sterpone che ancora una volta ha mostrato tutta la sua caparbietà nell’ inserirsi senza palla e regalare l’assist a Treiani. Il goal del pareggio nasce da una mancata respinta nostra e appena concedi un minimo con queste squadre la paghi. Sul goal del loro vantaggio c’è un fallo clamoroso su Trincia non fischiato e oltre il danno la beffa con l’espulsione di Emiliano. Sono arrabbiatissimo con lui perché ancora una volta cadiamo nei soliti errori trovandoci costretti a giocare per 25 minuti in 10 sotto di un goal. La reazione della squadra però è stata encomiabile e gli innesti sono stati davvero determinanti e approfitto per fare i complimenti a loro per l’impatto sulla partita. Fondamentale il ritorno di Antonio Montella che ha trovato anche subito il goal. Ci prendiamo un punto pesante per come si era messa che ci consente di fare un passo avanti. La classifica ora dice che siamo tutti li, per obiettivi comuni, che saranno centrati da chi sbaglierà meno da qui alla fine. Domenica andremo a Sezze, squadra tosta che oggi ha battuto la capolista Anzio, sperando di recuperare anche Loria, ci servirà la gara perfetta"