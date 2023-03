C.S Primavera, il commento di mister Polverini "È una sconfitta che fa doppiamente male"

Lo scontro diretto del girone A di Eccellenza Lazio tra Centro Sportivo Primavera e Boreale è andato al Boreale per tre punti pesantissimi. Una sconfitta che non può che lasciare l'amaro in bocca nel tecnico del Primavera Dario Alberto Polverini, intervenuto sulla pagina ufficiale del club nel post- partita. giorgio"È una sconfitta che fa doppiamente male, ai fini della classifica e per quello che la squadra ha proposto senza saper raccogliere. Avevamo preparato in modo maniacale la partita, sapevamo che tra le linee potevamo trovare spazio per fargli male, sfruttando il continuo inserimento dei nostri centrocampisti alle spalle dei loro mediani. Credo che soprattutto nel primo tempo la squadra abbia lavorato bene, fino ai 16 metri finali, sbagliando però diverse volte la rifinitura. Siamo stati ingenui sul rigore subito, ma non ricordo altre occasioni importanti della Boreale. Anche sul raddoppio se andiamo a vedere la colpa è tutta nostra, non riuscendo a gestire meglio la palla. Ma la reazione c' è stata perché sotto di due gol non ci siamo persi d'animo e cambiando assetto tattico siamo riusciti a rientrare in partita con Loria. Quello che mi dispiace è che l’arbitro non sia stato all’altezza di questa importante sfida e noi come spesso capita ci siamo innervositi e siamo incappati nei soliti errori di frustrazione, che non solo ci hanno compromesso di recuperare la partita ma ci vedranno decimati per la gara di domenica ad Astrea. Domani analizzeremo tutto con la massima serenità, perché la prestazione c’è stata, ed è questo che mi lascia ben sperare. Il momento è sicuramente delicato ma dobbiamo rimanere tranquilli e consapevoli di aver fatto fin qui qualcosa di clamoroso. Perché qualcuno forse ogni tanto si dimentica da dove siamo partiti insieme a questi ragazzi. Da qui alla fine dovremo divertirci e cercare di fare più punti possibili, poi vedremo dove saremo arrivati ad aprile. La classifica è corta, resteremo aggrappati al gruppo e metteremo pressione fino all’ultima giornata.... "