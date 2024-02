Bvb Rsr Castelli Romani, Magnanti: “Contenti per aver raggiunto la finale play off”

La serie B della Bvb Rsr Castelli Romani di calcio a 8 è in finale play off. La squadra che fa parte della famiglia sportiva del club dei presidenti Kevin Campagna e Davide Amico (che annovera anche una formazione in serie A e una in A2) ha perso l’ultima partita della stagione regolare col Boca per 2-1, ma ha comunque centrato l’obiettivo di raggiungere con tre turni di anticipo la finale play off che si giocherà a fine aprile. “Siamo contenti di questo risultato – dice l’esterno o attaccante classe 1991 Luca Magnanti – Questa è una squadra mediamente giovane e il gruppo è nato quest’anno. Siamo partiti benissimo in questo campionato, poi negli scontri diretti ci è mancato qualcosa. Alla fine abbiamo raggiunto il terzo posto con tre turni di anticipo ed è comunque un risultato positivo, anche perché le prime due hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Ora affrontiamo la Coppa Italia che ci vedrà impegnati in un girone da cinque squadre in cui incrociamo Centocelle e Calciocavallo che abbiamo già affrontato in campionato e altre due avversarie come Eagles Football e Gyrotonic Pb che erano in altri gironi. Le prime quattro vanno avanti e noi vogliamo provare a superare anche questa fase, poi si vedrà”. Magnanti, come tanti ragazzi del gruppo della Bvb Rsr Castelli Romani, arriva dal calcio. “In passato ho fatto anche la Prima categoria a San Cesareo, mentre adesso gioco pure in una squadra amatoriale oltre ad avere l’impegno con il calcio a 8. Ma ormai gioco nei campionati federali di questa disciplina da tre anni e i primi due li ho fatti con i Dark Angels in serie A2. Com’è nato il mio coinvolgimento con la Bvb Rsr Castelli Romani? Ho fatto un torneo a Monte Compatri e lì mi ha notato l’attuale mister della serie B Stefano Gatta che mi ha chiesto di aggregarmi al gruppo. Ho trovato uno spogliatoio spettacolare composto da ragazzi per bene che remano tutti verso un unico obiettivo, inoltre la società ci è sempre vicina e non ci fa mancare nulla”.