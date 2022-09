Buona la prima per il Pomezia, 3-2 al Cassino

Squadra in casa

Squadra in casa Pomezia

Successo all'esordio per il Pomezia, che nella prima partita di Serie D girone G raccoglie una vittoria importante in una sfida pirotecnica contro il Cassino. Primo tempo tutto a marca Pomezia, che va al doppio vantaggio con Nanni al quinto minuto e Oi e va al riposo con un 2-0 che sembra poter preludere alla vittoria. Il Cassino però rientra in campo con altra convinzione nel giro di un quarto d'ora pareggia i conti con D'Alessandris e Ingretolli. A salvare il Pomezia però ci pensa il solito Massella, che nemmeno tre minuti dopo segna il gol che dà definitivamente i tre punti ai padroni di casa.

POMEZIA - CASSINO 3-2

5’ pt Nanni, 37’ pt Oi, 2’ st D’Alessandris, 13’ st Ingretolli, 16’ st Massella