Bf Sport, Gentili: "Importante vincere"

Il Bf Sport ha superato per due a uno nella ventesima giornata il Setteville fanalino di coda del girone B del campionato Promozione.

Le parole di Gentili

La vittoria dei gialloneri è arrivata in rimonta grazie alle reti di Cioffi che ha pareggiato il vantaggio del Setteville di Marullo, e di Casciani che nella ripresa ha regalato ai suoi i tre punti. Mister Gentili è soddisfatto della vittoria in trasferta. Queste le sue parole: "Oggi è stata una partita difficile, ma questo le sapevamo. Abbiamo affrontato una squadra agguerrita che non ci ha regalato nulla e ha lottato su ogni pallone. Per noi meglio il secondo tempo del primo, ma oggi era importante vincere: sono tre punti che muovono la classifica e danno morale".

Calendario e classifica

Il Bf Sport a quota 33 punti è al quinto posto della classifica. Nel prossimo turno, domenica 20 marzo, i gialloneri ospiteranno a Rieti il Castrum Monterotondo terzultimo della classe.