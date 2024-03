Brighton-Roma: le probabili formazioni e dove vedere il ritorno degli ottavi di Europa League in tv e in diretta streaming

Giovedì 14 marzo la Roma scenderà in campo al Falmer Stadium per sfidare il Brighton nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi in Inghilterra partiranno dalla vittoria per 4-0 maturata all’Olimpico. Alla squadra di De Rossi basterà non perdere con quattro gol di scarto per approdare ai quarti di finale del torneo europeo.

Brighton-Roma, le ultime di formazione

Daniele De Rossi visto il notevole vantaggio opta per un mini turnover. In difesa Celik e Spinazzola agiranno da terzini, mentre centrali ci saranno Mancini e N’Dicka (in vantaggio su Llorente autore del gol del pareggio contro la Fiorentina). In mezzo al campo si rivedrà Bove insieme a Pellegrini e Paredes. Iniziale panchina per Cristante diventato da poco padre per la terza volta. In attacco riposo precauzionale per Dybala uscito anzitempo dal Franchi per un problema fisico. Al suo posto ballottaggio Baldanzi-Azmoun, favorito l’ex Empoli con l’iraniano pronto ad entrare a partita in corsa per far tirare il fiato a Lukaku che partirà titolare. Dall’inizio anche El Shaarawy che farà staffetta con Zalewski. In porta intoccabile Svilar.

De Zerbi cambia rispetto all’andata. Pronto Ansu Fati a supporto di Welbeck unica punta (nuova panchina per Ferguson). In porta ci sarà Verbruggen protagonista nella vittoria nell’ultima partita di Premier League dei gabbiani.

Brighton-Roma, le probabili formazioni

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All.: De Zerbi

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Brighton-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Brighton e Roma sarà trasmessa sia da Dazn che Sky, ma anche in chiaro. Gli abbonati Dazn potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli utenti Sky potranno seguire il ritorno degli ottavi di Europa League sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno. Sfida visibile anche in streaming su SkyGo e Now.

Il derby italiano fra De Rossi e De Zerbi sarà trasmesso anche in chiaro su TV8 sul canale 8 del digitale terrestre.