Brescia-Lazio Women 3-4: super rimonta biancoceleste

Clamorosa vittoria della Lazio Women che espugna Brescia per quattro a tre. Una prova di carattere e di forza per le ragazze di Catini che blindano il primo posto con una partita di coraggio e grinta. Sotto di due gol, la Lazio prima pareggia, poi ripassa in svantaggio per poi rimontare e superare le rondinelle nel finale. Lazio ancora prima nel campionato di Serie B a più 2 dal Napoli secondo.

Brescia-Lazio Women, la cronaca

Il Brescia sblocca la partita al 6' con Pasquali e raddoppia al 12esimo con Hjohlman. La Lazio chiude il primo tempo in svantaggio ma nella ripresa dà il via alla grande rimonta. In cinque minuti dal 57esimo al 62esimo con Moraca e Toniolo. Al 73esimo nuovo vantaggio bresciano con Frascas ma immediato pareggio laziale con Kakampouki. All'80esimo il Brescia resta in 10 per l'espulsione (doppio giallo) di Merli e la Lazio approfitta subito della superiorità numerica e all'81esimo trova il gol vittoria con Pittaccio che insacca da pochi metri.

Tabellino

Brescia: Lugli, Ripamonti, Galbiati, Perin, Fracaros (47’ st Farina), Ghisi, Merli Cristina, Magri, Hjohlman, Brayda (43’ st Lonati), Pasquali (25’ st Fracas). All.: Seleman

Lazio: Guidi, Eriksen, Kakampouki, Chatzinikolaou, Palombi (1’ st Moraca), Fuhlendorff, Castiello, Toniolo, Colombo, Varriale (45’ pt Giuliano), Condon (1’ st Pittaccio). All.: Catini

Marcatrici: 6’ Pasquali (B), 12' Hjohlman (B), 73' Frascas (B); 57' Moraca (L), 62’ Toniolo (L), 75’ Kakampouki (L), 81’ Pittaccio (L)

Ammonite: Ghisi (B), Brayda (B), Hjohlman (B), Pasquali (B), Moraca (L), Castiello (L), Condon (L)

Espulse: Merli Cristina (B)

Arbitro: Martino