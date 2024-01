Bove colpito da una bottiglia di birra lanciata dalla Tevere: cosa rischia la Lazio

Il Derby di Coppa Italia vinto meritatamente dalla Lazio grazie al rigore realizzato da Mattia Zaccagni, assegnato per fallo di Huijsen su Castellanos, è stato macchiato da un bruttissimo episodio (oltre gli scontri fuori dallo stadio) che ha visto protagonisti i tifosi biancocelesti e il centrocampista della Roma Bove, colpito da una bottiglia lanciata dagli spalti.

L’episodio

Al minuto 76, Mourinho toglie dal campo Bove (fra gli ultimi a mollare fra i giallorossi) facendo entrare El Shaarawy. Il classe 2002 esce dal lato della Tribuna Tevere e quando si trova fuori dal campo viene colpito da una bottiglia di birra lanciata dagli spalti dai tifosi laziali. Nessuna sceneggiata del centrocampista che fa il giro del campo e va a farsi medicare in panchina dallo staff medico della Roma.

Cosa rischia la Lazio?

Una brutta nota in una fantastica serata per la Lazio. Il grave incidente non avrà ripercussioni sul match. Nessuna sconfitta a tavolino per la squadra di Sarri che si gode il successo nel Derby e la qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Questo episodio rischia però la squalifica del campo con uno o più partite da giocare a porte chiuse. Tutto dipenderà da quello scritto dall’arbitro Orsato sul referto. Nel frattempo la Roma attende il referto e le decisioni delle autorità, la Lazio sta collaborando con la sicurezza per identificare i responsabili dell’orribile gesto.

Le parole di Bove

Edoardo Bove è stato elogiato da molti per aver evitato sceneggiate (in caso di sua impossibilità di proseguire la gara la Lazio avrebbe rischiato di perdere a tavolino, ndr) e ha parlato dell’episodio nel post partita. Queste le parole del centrocampista della Roma a Sky Sport: “L'ho vissuto in maniera normale, mi hanno tirato una bottiglietta di birra in testa e mi hanno colpito. Non mi sembrava il caso di fare polemiche eccessive o scenate, le autorità di competenza interverranno perché non credo sia una cosa normale. Preferisco però parlare di cose di campo”.