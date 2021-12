Nuovo Borgo San Martino, le parole di Vignaroli "Saremo una mina vagante"

Testa alla trasferta contro il Canale Monterano per il Nuovo Borgo San Martino, che dovrà fare a meno di Paraskiv e Giustini per squalifica. Il difensore del Borgo Simone Vignaroli ha presentato così la sfida contro il Canale e tutta la stagione finora. "Faccio il mio dovere e sono contento della stagione che sto disputanto con questa maglia, una società che non ci fa mancare nulla. La squadra sta facendo grandi cose e credo che possa rivelarsi una mina vagante. Non abbiamo nulla da perdere, l'obiettivo è salvarci, ma siamo temibili e molto concreti, fin qui stiamo rispettanto le premesse della vigilia, il secondo posto in classifica se lo sarebbero aspettati in pochi . Abbiamo qualità, profili di giocatori che sono importanti. Mercoledì ci attendo una trasferta difficilissima, l'avversario è molto competitivo, un Canale Monterano che vive di una classifica bugiarda. Pertanto tanta attenzione e concentrazione come sempre.".