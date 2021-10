Nuovo Borgo San Martino, il presidente Lupi "Dobbiamo salvarci"

Il buon periodo del Nuovo Borgo San Martino non sta passando inosservato, e riempie di grande orgoglio il giovane presidente del sodalizio cerveterino, Lupi. "Senza guardare al punteggio e alla posizione in classifica, qualunque fosse noi lunedì giocheremo la partita a viso aperto, per vincere come sempre, certo è bello sapere che ci giochiamo il primo posto temporaneo, pertanto sarà una gara densa di aspettative. Dobbiamo salvarci, se poi vedremo che vi sono le possibilità per fare di più non ci tireremo indietro. Intanto godiamoci il momento, sapere che siamo dove siamo è motivo di orgoglio, di grandissima soddisfazione. Alla squadra chiedo impegno, concentrazione e di fare bene. Gli avversarsi sono un ottimo organico, molto forti. Ma devono fare i conti con una squadra battagliera, sorretta da un entusiasmo fortissimo".