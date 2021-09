Borgo San Martino, le parole di Paraskiv "Dimostriamo subito quanto valiamo"

Il Nuovo Borgo San Martino si prepara ad esordire nel girone A di Promozione Lazio il 3 ottobre, sul campo del Montefiascone. A parlare delle sensazioni della squadra in vista della prima partita è il forte attaccante del Borgo Paraskiv, che ai microfoni ufficiali ha spiegato l'importanza della partita contro una squadra esperta della categoria. "Ho affrontato diverse volte il Montefiascone e sono state sfide molto intense. Domenica per noi è un esordio importante e in particolare per la dirigenza al primo anno in Promozione. Dobbiamo andarci sapendo che abbiamo tante qualità, ma con molta umiltà. E' un campo difficile, una trasferta lunga, serve impegno e cattiveria. Nel corso della preparazione ci siamo allenati con continuità lavorando sotto il profilo atletico, tattico e tecnico con buoni propositi. Ecco, ora quanto fatto in allenamenti dobbiamo metterlo in atto, e domenica diamoci una scossa per raccogliere un bel risultato, è ovvio che ancora qualcosa ci manca, dobbiamo trovare qualche piccolo accorgimento e vedrete che avremo il ritmo giusto per sostenere un campionato nel quale non vogliamo sfigurare. Ma ripeto, da domenica, ci vuole una prova di carattere".