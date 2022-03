Nuovo Borgo San Martino, le parole di Paraskiv "Per l'Eccellenza dobbiamo provarci"

L'ottima forma del Nuovo Borgo San Martino non è passata inosservata, e uno dei simboli del Borgo Alex Daniel Paraskiv si è espresso sulla buona classifica dei laziali e sulle loro possibilità di promozione."Si siamo un gruppo omogeno, anche in qualità siamo tutti alla pari, quindi dobbiamo aiutarci uno con l'altro perchè a volte c'è chi gioca meno, questo sta a significare l'ultilità di tutti, a mio avviso dei giocatori di qualità tecnica e umana. La terza posizione non è frutto del caso, ma di una lavoro alla cui base vi è la dirigenza al nostro fianco, che non ci fa mancare nulla. Ecco, ora abbiamo il dovere di provarci, ma siamo solo che divertirici ed esprimerci senza ansie e paura. E credetemi possiamo influenzare le due battistrada, devono fare i conti prima con noi".