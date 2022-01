Borgo San Martino, le parole del presidente Lupi "Per crescere abbiamo bisogno di aiuti più consistenti"

In attesa del rientro in campo continuano le dichiarazioni del presidente del Nuovo Borgo San Martino Lupi, che ha annunciato la sua partnership con la Farmacia del Borgo di Borgo San Martino per quanto riguarda la fornitura di tamponi, un modo per stringere ulteriori legami nel territorio. "Siamo contenti che alcuni imprenditori stanno recependo il nostro messaggio, vediamo che c'è più attenzione rispetto a qualche anno fa, noto un interessamento che mi fa molto piacere. Noi vogliano portare il nome di Borgo San Martino in alto, ma con a fianco qualcuno sarà molto più facile".