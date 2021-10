Borgo San Martino da urlo, primo storico successo in Promozione

La seconda giornata è ricca di punti per il Nuovo Borgo San Martino, che sul proprio campo trova la prima storica vittoria in Promozione contro il Ronciglione United. Una vittoria propiziata da Paraskiv, autore di una doppietta tra la fine del primo tempo e la metà del secondo, e chiusa da Falco, che all'80' ha firmato il 3-0 definitivo per i padroni di casa. Proprio Paraskiv ha detto la sua nel post-partita ai microfoni ufficiali del club. "La squadra ha fatto una grande partita, ha giocato di intensità e con la testa. Siamo stati bravi dall'avvio, abbiamo spinto e potevamo sbloccarla prima la gara. Vincere era importante, ci siamo riusciti a pieni voti con una prestazione maiuscola. Sono felice anche per me, non vedevo l'ora di segnare. Bene tutta la squadra, i giovani soprattutto hanno dimostrato di poter sostenere la categoria.". Gioia anche per mister Bernardini, che ha seguito la partita dalla tribuna poiché squalificato. "In settimana avevo detto che avremmo visto una squadra vispa, ordinata e pungente e cosi' è andata, stiamo migliorando e nell'interpretazione della partita siamo stati bravi, non ancora perfetti, ma molto lucidi e determinati. La strada è quella giusta.".