Un ex Roma e Sampdoria è il nuovo allenatore della Boreale

Si conclude la saga allenatore della Boreale, che dopo l'esonero di Granieri ha deciso di affidare la prima squadra a Fabrizio Piccareta, tecnico con un passato importante nelle giovanili di Roma e Sampdoria.

Il comunicato della Boreale

La Boreale è lieta di annunciare la nomina di Fabrizio Piccareta come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il nuovo tecnico ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024. Allenatore di provata esperienza, ha vinto la Coppa di Finlandia nel 2017-18 con l’Inter Turku, il campionato nazionale Under 17 nel 2020-21 con la Roma, mentre con la Sanremese ha vinto due campionati (1991-92 e 1995-96) e una coppa Italia d’Eccellenza (1995-96). È stato insignito nel 2021 del premio Manlio Scopigno come migliore allenatore di settore giovanile d’Italia. Già allenatore dell’Under 17 della Sampdoria e della Primavera della Spal, vanta esperienze anche in Inghilterra, con Swindon Town e Sunderland, in Portogallo, con l'Olhanense, e in Albania, con la Dinamo Tirana. Da parte di tutto il club il più caloroso benvenuto a mister Piccareta e gli auguri di buon lavoro.