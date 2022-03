Boreale e Fiumicino, pareggio a reti bianche

Termina con un pari a reti bianche la sfida tra Boreale Donorione e Fiumicino, con le due squadre laziali che si sono divise la posta in palio. Non mancano le polemiche dal lato del Fiumicino per un gol annullato dopo pochi minuti per fuorigioco di Pischedda. Il pari soddisfa più la Boreale, che sale a 34 punti e allontana di quattro lunghezze la zona playout. Classifica meno serena invece per il Fiumicino, che complice la vittoria dell'Ottavia contro la capolista Pomezia vede il vantaggio sulla zona retrocessione ridursi a soli quattro punti.

Boreale - Fiumicino 0-0