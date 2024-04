Boreale - Cavese si giocherà ad Avezzano: le motivazioni

La Boreale trova finalmente uno stadio per la prossima partita. La squadra di Serie D infatti giocherà la sfida di campionato con la Cavese, spostata al 13 aprile, allo Stadio dei Marsi di Avezzano. Il motivo? La concomitanza di un'altra partita all'Angelo Sale di Ladispoli ha lasciato infatti la Boreale senza stadio per una sfida delicata per la salvezza, con la Cavese già promossa e la Boreale alla ricerca di punti per salvarsi. "Dopo aver ricevuto l'assenso di tutte le parti coinvolte per disputare la gara di Serie D Boreale - Cavese all'interno dell'Angelo Sale di Ladispoli, riferiamo di aver ricevuto oggi la comunicazione da parte del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti circa l'impossibilità, a causa della concomitante presenza di un'altra manifestazione nei pressi della struttura. A quattro giorni dall'appuntamento, dopo reiterati tentativi di accogliere in sicurezza gli spettatori, l'ASD Boreale comunica l'indisponibilità di un impianto nella Regione Lazio per giocare una partita di un campionato importante come la Serie D.".

Il comunicato della Boreale

Nonostante i numerosi tentativi, nell’impossibilità di ottenere la disponibilità di un impianto all’interno della Regione Lazio, la partita si disputerà allo Stadio “Dei Marsi” di Avezzano.