Bologna-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Turno infrasettimanale per la Serie A, che vedrà mercoledì 1 dicembre la Roma scendere in campo in trasferta contro il Bologna. Il calcio d'inizio al Dall'Ara è per le 18:30. Mourinho per la partita contro i felsinei, e non solo, dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini infortunato, ma ritrova Veretout dopo la squalifica.

Bologna-Roma, le ultime di formazione

Tegola in casa Roma. Il 2021 di Lorenzo Pellegrini è terminata al 14esimo di Roma-Torino. Il capitano della Roma, uscito per infortunio contro i granata. Gli esami a cui si è sottoposto il numero 7 romanista hanno evidenziato una lesione al quadricipite che lo costringerà a saltare le ultime sei partite dell'anno (campionato e Conference League). La buona notizia per Mour è che Veretout torna arruolabile e sicuramente sarà nel centrocampo romanista insieme a Mkhitaryan e a uno fra Diawara (favorito) e Perez. Cristante e Villar sono in attesa degli esiti dei tamponi. Se negativi l'azzurro potrebbe far parte della spedizione di Bologna. In attacco Mou conferma per la terza partita consecutiva il tandem formato da Zaniolo e Abraham. Conferme in arrivo anche in difesa con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. A destra giocherà Karsdorp, ballottaggio a sinistra fra El Shaarawy e Vina, probabile staffetta fra i due.

Il Bologna scenderà in campo con la consueta formazione anche se Mihajlovic spera di recuperare De Silvestri che però resta in dubbio. Per il resto nessuna novità con Medel a guidare la difesa, e Arnautovic riferimento offensivo supportato da Barrow e Soriano.

Bologna-Roma, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hichey; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Mkhitaryan, Veretout, El Shaarawy; Abraham, Zaniolo. Allenatore: Mourinho.

Bologna-Roma, dove vedere la partita

La partita Bologna-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per guardare la sfida fra Mourinho e Mihajlovic, gli abbonati dovranno utilizzare l'app Dazn e collegarsi tramite smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation e Xbox oppure usare dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora Timvision Box. In alternativa ci su può collegare direttamente al sito di Dazn.