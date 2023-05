Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 14 maggio 2023 alle ore 18:00 la Roma sarà in scena al Dall’Ara ospite del Bologna per la trentacinquesima giornata di Serie A. I giallorossi (58 punti e settimi in classifica), reduci dalla vittoria nell’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in campionato hanno perso terreno dal quarto posto dopo la sconfitta contro l’Inter distante ora 5 punti; felsinei decimi in classifica con 56 punti. L’andata, prima partita del 2023, terminò col risultato di 1-0 per la Roma con rigore trasformato da Pellegrini.

Bologna-Roma, la cronaca

Mourinho per la trasferta emiliana sarà ancora con gli uomini contati. Dybala e Wijnaldum hanno messo ancora qualche minuto sulle gambe in Europa League, ma vanno verso una nuova partenza dalla panchina. Dal 1’ in attacco agirà Solbakken con Pellegrini e con Abraham punta. Dalla panchina Belotti. Spinazzola va verso la panchina, al suo posto Zalewski a sinistra con Celik a destra. In mediana Matic con Bove anche se Camara scalpita. Scelte forzate in difesa: davanti a Rui Patricio giocheranno Mancini, Cristante e Ibanez. Out per infortunio El Shaarawy, Llorente Smalling, Kumbulla, Karsdorp.

Thiago Motta non avrà Soriano infortunato e Posch squalificato. In porta l’ex Skorupski mentre in attacco può partire dal 1’ Arnautovic leggermente favorito su Barrow.

Bologna-Roma, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Dominguez, Ferguson; Arnautovic. All.: Thiago Motta

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Zalewski; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All.: Mourinho

Bologna-Roma, dove vederla

La partita fra Bologna e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione per la sfida del Dall’Ara tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.