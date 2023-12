Bologna-Roma 2-0: Thiago Motta batte Mou, i giallorossi perdono lo scontro diretto per la Champions League

La Roma perde per due a zero contro il Bologna. Al Dall'Ara i padroni di casa dominano il gioco e anche se le occasioni più pericolose, seppur casuali, sono della Roma, è proprio la squadra di Thiago Motta a colpire. Prima Moro e poi un autogol di Kristensen, i felsinei muovono velocemente la palla mandando in tilt una Roma che, con tanti big assenti, naufraga sul campo senza reazione navigando nel suo solito nulla. Lamentele della panchina giallorossa per il secondo giallo netto che manca a Beukema (risultato sul 2-0), ma la Roma cade fragorosamente contro il calcio del Bologna. Mourinho, che cambia Renato Sanches dopo 18 minuti dal suo ingresso per scelta tecnica, perde così lo scontro diretto per la Champions League dove adesso ci sono in solitaria i rossoblù.

Bologna-Roma, la cronaca

Al 27esimo Llorente batte velocemente una punizione e per poco non sorpende Ravaglia. Al 31esimo bel colpo di testa di Belotti su cross di Kristensen, bravo Ravaglia a deviare in corner. AL 37esimo vantaggio del Bologna: Freuler taglia in due il centrocampo romanista, il pallone arriva a Ndoye che scarica a rimorchio per Moro che col destro batte Rui Patricio. Al 44esimo destro di Ndoye da posizione defilata, palla sull’esterno della rete. Al 49esimo il raddoppio del Bologna con Ferguson che arriva al cross forte rasoterra e autogol di Kristensen in chiusura. All’80esimo Belotti tutto solo davanti a Ravaglia si fa ipnotizzare dal portiere felsineo.

Tabellino e pagelle

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; Posch 7, Beukema 6 (dal 57’ Lucumì 6), Calafiori 7, Kristiansen 6 (dal 75’ Lykogiannis s.v.); Freuler 7, Moro 7 (dal 75’ Aebischer s.v.); Saelemaekers 6 (dall87’ Urbanski s.v.), Ferguson 7 (dall’88’ Fabbian s.v.), Ndoye 7; ZIrkzee 7. All.: Thiago Motta 8

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 4,5 (dall’81’ Celik s.v.), Llorente 4,5 (dal 43’ Azmoun 5), N’Dicka 4; Kristensen 4, Cristante 4, Paredes 4, Pellegrini 4 (dall’81’ Pisilli s.v.), Spinazzola 5 (dal 46’ Renato Sanches 5 dal 63’ Bove 5); El Shaarawy 4,5, Belotti 4. All.: Mourinho 4

Marcatori: 37’ Moro (B), 49’ aut. Kristensen (R)

Ammoniti: Saelemaekers (B), Beukema (B), Freuler (B), Ferguson (B); Llorente (R), Pellegrini (R), Paredes (R), Bove (R)

Arbitro: Guida

I top e flop giallorossi

Pellegrini 4: Orribile prestazione del capitano giallorosso. Mai incisivo e mai trascinatore.

Ndicka 4: Dalla sua parte il Bologna fa quello che vuole. Prende la solita imbucata della sua stagione in occasione del primo gol felsineo. Malissimo, ancora una volta.

Cristante 4: Solitamente anche nelle serate peggiori è fra gli ultimi a mollare. Oggi è fra i primi a naufragare.

Belotti 4: Lotta, combatte e perde. E sbaglia almeno un gol già fatto. Cestina l’occasione da titolare il malo modo.