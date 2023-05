Bologna-Roma 0-0: pareggio a reti inviolate al Dall'Ara. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma pareggia per zero a zero a Bologna nella trentacinquesima giornata di Serie A. La partita del Dall'Ara che arriva in mezzo alla semifinale di Europa League, vede Mourinho schierare tante seconde linee e giovani per ragione di turnover e per via dei tanti infortuni. La Roma B però non sfigura anzi, cresce col passare dei minuti e nella ripresa crea diverse occasioni che non vengono sfruttate e si lamenta per alcune decisioni nell'area di rigore felsinea. La squadra di Mourinho rischia poco e torna nella Capitale con un punto, non approfittando della sconfitta del Milan e del pareggio della Lazio. Roma ora sesta in classifica a -6 dal quarto posto occupato dai biancocelesti.

Bologna-Roma, la cronaca

Al 18esimo primo tiro in porta della partita per il Bologna con un sinistro di Orsolini respinto in corner da Svilar. Al 24esimo grandissimo intervento di Skurupski che nega la gioia del gol a Belotti che aveva calciato da ottima posizione a botta sicura. Al 33esimo tiro di Dominguez da fuori area, para Svilar. Al 48esimo tiro dalla distanza di Ferguson, para agevolmente Svilar. Poi ci prova Camara dalla distanza, il pallone esce di pochissimo largo. All’81esimo clamorosa occasione per la Roma da calcio di punizione, con Mancini che da pochi passi non trova la deviazione vincente. All'87esimo perfetta punizione di Pellegrini per la testa di Abraham, attento Skorupski. Al 93esimo occasione Bologna con Zirkzee che chiude sul secondo palo senza trovare la porta.

Tabellino e pagelle

Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; De Silvestri 6,5 (dal 70’ Lykogiannis 6), Bonifazi 5,5, Sosa 5,5, Cambiaso 6; Ferguson 6 (dal 70’ Moro 6), Schouten 6, Dominguez 6,5; Orsolini 5,5, Arnautovic 6 (dal 70’ Zirkzee 6), Barrow 5,5. All.: Thiago Motta 6

Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Celik 6 (dal 53’ Mancini 6), Cristante 6,5, Ibanez 6; Missori 6, Camara 5,5, Tahirovic 6,5 (dal 76’ Matic 6), Zalewski 6; Wijnaldum 6 (dal 53’ Bove 6), Solbakken 6,5 (dal 70’ Pellegrini 6,5); Belotti 5,5 (dal 53’ Abraham 6,5). All.: Mourinho 6,5

Ammoniti: Bonifazi (B), Orsolini (B); Camara (R)

Arbitro: Orsato

I top e flop giallorossi

Tahirovic 6,5: Gran partita del giovanissimo giallorosso. Lucido e preciso a centrocampo. Esce solo per stanchezza.

Abraham 6,5: Entra bene in partita. Si da tanto da fare e smista palloni interessanti.

Missori 6: Inizio timido alla sua prima da titolare con la Roma. Il giovanissimo giallorosso prende consapevolezza col passare dei minuti e porta a casa una partita onesta.

Belotti 5,5: Una grande occasione. Un po' la spreca lui, un po' è bravissimo Skorupski. Ancora rinviato il primo gol in campionato.