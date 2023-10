Bologna-Res Roma 2-2: primo punto in Serie B per le romane

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna Femminile

La Linkem Res Roma VIII conquista il suo primo punto nel campionato di Serie B pareggiando per due a due in trasferta sul campo del Bologna, partita valida per la seconda giornata.

La cronaca

A sbloccare la partita è il Bologna. Al 19esimo le rossoblù vanno in vantaggio sugli sviluppi di calcio d'angolo col colpo di testa vincente di Benedetta De Biase. Al 28esimo la reazione delle romane porta la firma del capitano Vanessa Nagni che rientra da posizione defilata rientra sul mancino e trova la rete del pareggio. Subito dopo pericolo per la difesa capitolina con una traversa colpista dal Bologna con un tocco morbido a beffare il portiere. Al 54esimo raddoppio bolognese su un altro corner spunta la testa di De Biase che in fotocopia fa 2-1. Al 65esimo il pareggio della Res. Ancora decisivo un calcio piazzato. Angolo di Nagni e testa di Naydenova.

La classifica

La Res Roma sale a un punto in classifica dopo due giornate di campionato. Più distante la Lazio Women, altra squadra romana impegnata nel campionato che ha vinto per 3 a 0 contro il Genoa ed è al comando a punteggio pieno.