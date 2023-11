Bologna-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Venerdì 3 novembre la Lazio scende in campo alle ore 20:45 al Dall’Ara contro il Bologna per l’undicesima giornata di Serie A. I biancocelesti, che agli ottavi di Coppa Italia affronteranno il Genoa, sono settimi in classifica a quota 16, a +1 proprio dai felsinei.

Bologna-Lazio, le ultime di formazione

Mini turnover per Maurizio Sarri prima della partita importantissima di Champions League contro il Feyenoord. In difesa scelte forzate visto l’infortunio di Casale con Patric e Romagnoli coppia centrale davanti a Provedel. Terzini agiranno Lazzari e Marusic. A centrocampo Rovella e Luis Alberto certi del posto, Vecino può rilevare Guendouzi. In attacco confermati Felipe Anderson e Castellanos anche se sarà staffetta con Immobile, con il capitano biancoceleste, decisivo contro la Fiorentina, che punta alla titolarità contro il Feyenoord e nel derby. Occasione dal 1’ per Pedro che può in vantaggio su Zaccagni.

Thiago Motta affida l’attacco al solito Zirkzee. Assente l’ex De Silvestri così come Beukema, in difesa agirà l’ex Roma Calafiori. In porta Skorupski altro ex giallorosso.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All.: Sarri

Bologna-Lazio, dove vederla

La partita fra Bologna e Lazio sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Gli abbonati Dazn dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky potranno vedere la sfida del Dall’Ara sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport oppure in streaming su SkyGo.