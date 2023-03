Bologna-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 11 marzo alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo al Dall?Ara contro il Bologna per la ventiseiesima giornata di Serie A. I biancocelesti reduci dalla sconfitta nell?andata degli ottavi di Conference League arrivano alla partita da terzi in classifica, i felsinei cercano punti validi per l?Europa. La partita di andata terminò 2-1 in rimonta per la Lazio, prima giornata di campionato con Mihajlovic sulla panchina del Bologna, scomparso lo scorso dicembre. Si tratterà del terzo confronto stagionale fra le due squadre, vista anche la partita di Coppa Italia vinta dalla Lazio.

Bologna-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri dovrà fare a meno per la sfida del Dall?Ara e non solo, di Ciro Immobile. Il capitano della Lazio vittima dell?ennesimo infortunio stagionale sarà rimpiazzato da Felipe Anderson al centro dell?attacco. A supporto del brasiliano Pedro e Zaccagni, in panchina Romero e Cancellieri. A centrocampo sicuri di un posto Milinkovic-Savic e Luis Alberto, davanti la difesa in vantaggio Vecino (match winner a Napoli) su Cataldi, in procinto di rinnovo ma non al 100% fisicamente dopo la partita di coppa. In difesa mancherà Marusic squalificato, terzini agiranno quindi Hysaj e Lazzari, con Pellegrini nuovamente verso la panchina. Al centro ci sarà Romagnoli, Casale è favorito per affiancarlo ma non è in perfette condizioni, resta in allerta Patric. In porta torna Provedel.

Thiago Motta affiderà l?attacco a Zirkzee preferendolo ad Arnautovic che va verso la panchina. Sulla sinistra dal 1? ci sarà Kyriakopoulos al posto di Orsolini non convocato. In porta l?ex Roma, Skorupski.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Soriano, Ferguson, Kyriakopoulos; Zirkzee. All.: Thiago Motta

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

Bologna-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Bologna e Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per vedere la sfida del Dall?Ara tramite Dazn basterà collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno gustarsi la partita fra rossoblu e biancocelesti sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Match visibile anche su SkyGo o NOW l servizio di streaming e on demand di Sky.