Bologna-Lazio 1-0: Sarri non passa al Dall'Ara, Thiago Motta supera i biancocelesti

La Lazio cade al Dall'Ara contro il Bologna per 1-0 e subisce il sorpasso in classifica proprio dai felsinei al 10mo risultato positivo consecutivo. Il gol che decide l'incontro arriva ad inizio ripresa dopo che nel primo tempo la Lazio aveva tenuto bene in campo e creato qualche pericolo su piazzato. Nella ripresa Thiago Motta cambia le carte in tavola, evita il pressing feroce biancoceleste e punisce Sarri alla prima disattenzione. Biancocelesti poi incapace di reagire e nulla apportano alla manovra offensiva laziale gli ingressi di Zaccagni e Immobile. Si prepara male la squadra di Sarri alla prossima settimana dove dovrà affrontare prima il Feyenoord in Champions League e poi la Roma nel derby.

Bologna-Lazio, la cronaca

Al 16esimo occasione Lazio con un colpo di testa di Castellanos su corner di Luis Alberto, para Skorupski. Al 18esimo altro pericoloso per la difesa bolognese con un angolo velenoso di Luis Alberto che chiama l’intervento del portiere che con l’aiuto del palo evita il gol laziale. Ad inizio secondo tempo gol del Bologna con Zirkzee che serve Ferguson che dentro l’area fredda Provedel. All’86esimo tiro di Ndoye, blocca Provedel.

Tabellino e pagelle

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Beukema 6, Calafiori 6,5, Lykogiannis 6 (dall’80’ Kristiansen s.v.); Aebischer 6 (dal 73’ Moro 6), Freuler 6; Orsolini 6, Ferguson 7, Saelemaekers 6,5 (dall’81’ Ndoye s.v.); Zirkzee 7,5 (dal 93' Fabbian s.v.). All.: Thiago Motta 7,5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5, Patric 4,5, Romagnoli 5,5, Marusic 6,5 (dal 48’ Pellegrini 5); Rovella 5,5, Guendouzi 5,5 (dall’81’ Kamada 5,5), Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 5 (dall’81’ Isaksen 5,5), Castellanos 5,5 (dal 57’ Immobile 5,5), Pedro 5 (dal 57’ Zaccagni 5,5). All.: Sarri 5

Marcatori: 46’ Ferguson (B)

Ammoniti: Ferguson (B), Beukema (B); Pedro (L), Romagnoli (L), Luis Alberto (L), Zaccagni (L), Isaksen (L)

Arbitro: La Penna

I top e flop biancocelesti

Marusic 6,5: Positivo il terzino di Sarri che limita Orsolini e si propone bene in avanti.

Lazzari 5: Primo tempo da migliore in campo, secondo molto male. Tanti errori e poi l’uscita completamente sbagliata in pressione che apre la strada al gol del Bologna.

Felipe Anderson 5: Parte bene ma poi si spegne e non riparte più.

Patric 4,5: Il peggiore in campo della Lazio. Soffre maledettamente Zirkzee e partecipa attivamente al gol subito. Non si contano gli errori in impostazione.