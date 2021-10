Bodo/Glimt-Roma: dove vedere la partita di Conference League in tv e streaming

Giovedì 21 ottobre la Roma giocherà alle 18:45 in casa del Bodo/Glimt la terza partita del girone C di Conference League. I giallorossi guidano il gruppo a punteggio pieno, sei punti, seguiti proprio dai norvegesi a quota quattro punti. In Norvegia la Roma punta a vincere è mettere una seria ipoteca sulla qualificazione.

Le ultime su Bodo/Glimt-Roma

José Mourinho si affiderà al turnover per la trasferta di Conference League, anche perchè domenica in campionato ci sarà il Napoli e poi infrasettimanale col Cagliari e poi il Milan. Per ragioni di calendario e infortuni, vedi Zaniolo, spazio a Perez ed El Shaarawy in attacco a supporto di Shomurodov. A centrocampo turno di riposo per Veretout, al suo posto ci sarà Darboe. In difesa tirano il fiato i terzini al loro posto Calafiori e Kumbulla con Ibanez dirottato a destra. Straordinari per Pellegrini, Cristante e Mancini.

Il Bodo/Glimt scenderà in campo col consueto 4-3-3. Il tridente offensivo sarà composto da Solbakken, Botheim e Pellegrino. A centrocampo giocherà Berg.

Bodo/Glimt-Roma, le probabili formazioni:

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. Allenatore: Knutsen.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Mancini, Calafiori; Cristante, Darboe; El Shaarawy, Pellegrini, Perez; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Bodo/Glimt-Roma, dove vederla

La partita Bodo/Glimt-Roma sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Tramite app Dazn la partita sarà fruibile su smart tv, console di gioco (XBox e Playstation) e dispositivi mobili. Per quanto riguarda Sky la partita sarà visibile su Sky Go oppure sui canali Sky Sport e Sky Sport Action.