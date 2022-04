Bodo/Glimt-Roma: collaboratore di Mourinho aggredito nel post partita. Ecco la ricostruzione

Bodo/Glimt-Roma non è ancora finita. Né sul campo né fuori. Infatti dopo il due a uno per i norvegesi nella gara di andata (ritorno previsto giovedì 14 aprile all’Olimpico), un componente dello staff di Mourinho è stato aggredito negli spogliatoi.

La ricostruzione

Al triplice fischio con le due squadre dirette negli spogliatoi, nel tunnel Knutsen tecnico del Bodo/Glimt avrebbe sferrato un pugno a Nuno Santos preparatore dei portieri della Roma. A denunciare per primo l’accaduto è stato Lorenzo Pellegrini. Il capitano romanista ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport nel post partita: “Il loro allenatore ha cominciato a dire qualcosa al nostro preparatore dei portieri e poi lo ha aggredito in maniera forte. Questo dispiace perché noi siamo venuti qui con tutto il rispetto per noi e la competizione. Atti così sono un insulto alla Roma“.

Knutsen accusato dal capitano romanista, non ha né confermato né smentito l’accaduto. Si è difeso accusando Nuno Santos di averlo provocato per tutto l'arco dei novanta minuti: “Non c’è stato molto fair play. Sono venuti con un atteggiamento diverso in questa partita. L’assistente si comportava come un pazzo. Mi ha insultato prima della partita e ha continuato a farlo per tutta la gara. C’è così poco fair play che può interferire con il mio lavoro. Un modo di comportarsi speciale che non avevo mai visto prima“.

Le indagini della polizia

Le forze dell’ordine locali hanno tenuto le squadre nello stadio per raccogliere informazioni sino a notte fonda, interrogando i diretti interessati e i testimoni. Le indagini proseguono e non sono da escludere denunce. La UEFA ancora non si è esposta e resta dunque in piedi la possibilità di una squalifica per il tecnico del Bodo/Glimt.