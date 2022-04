Bodo/Glimt-Roma: dove vedere in tv e in streaming la partita di Conference League

Giovedì 7 aprile alle ore 21:00 la Roma sfiderà il Bodo/Glimt per la partita di andata dei quarti di finale di Conference League. Mourinho torna sul campo del delitto sportivo europeo della Roma in questa stagione, dove la squadra giallorossa nella fase a girone perse per sei a uno proprio contro i norvegesi. Alla ricerca di vendetta, lo Special One per la sfida farà a meno di Veretout e Zaniolo.

Bodo/Glimt-Roma, le ultime di formazione

Zero, o quasi, turnover per Mourinho. L'allenatore portoghese non vuole fare sconti e non vuole ripetere la figuraccia fatta ad ottobre. Per questo Mou si affida ai titolarissimi. In porta ci sarà Rui Patricio, in difesa Mancini, Smalling e Ibanez. Il difensore brasiliano e il portiere saranno gli unici reduci titolari e che scenderanno nuovamente in campo dal primo minuto da quel sei a uno. A centrocampo diga composta da Cristante e Sergio Oliveira, match winner degli ottavi contro il Vitesse. Sulle corsie esterne non si tocca Karsdorp, mentre a sinistra può rivedersi Vina. Sulla trequarti agiranno Pellegrini squalificato in campionato e Mkhitaryan. In attacco il solito Abraham. Zaniolo va verso il forfait dopo il leggero problema muscolare che lo ha costretto a saltare la Sampdoria. Mou vuole preservare il numero 22 per rilanciarlo in casa contro la Salernitana vista l'assenza per squalifica di Pellegrini.

Il Bodo/Glimt non avrà Botheim autore di tre gol nella fase a gironi alla Roma (due all'andata e uno al ritorno) perchè ceduto al Krasnodar. Al suo posto ci sarà Espejord supportato da Pellegrino e Solbakken entrambi a segno nella disfatta giallorossa.

Bodo/Glimt-Roma, le probabili formazioni

Bodo/Glimt (4-3-3): Haiki; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino. All. Knutsen.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Vina; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Bodo/Glimt-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Bodo/Glimt e Roma sarà trasmessa su Dazn, su Sky ma anche in chiaro su TV8. Per quanto riguarda la visione in chiaro, la sfida sarà visibile sia sul sito del canale oppure sulla propria televisione sul canale otto del digitale terrestre.

Per gli abbonati di Dazn, il ritorno di Mourinho in Norvegia sarà fruibile tramite app su smart tv oppure bisognerà collegare il proprio televisore ad una console di gioco, al TIMVISIONBOXo altri dispositivi come Amazon Fire Stick. Il match sarà visibile anche su dispositivi mobili quali pc, tablet o smartphone.

Per chi è abbonato a Sky invece, la partita della Roma sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Utilizzabile anche Sky Go, il servizio streaming offerto dalla pay tv per vedere la partita tramite app su pc, smartphone o tablet. Gli abbonati Sky come ultima possibilità potranno vedere la partita su Now.